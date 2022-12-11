На Тернопільщині ймовірне різке погіршення погоди.

Синоптики прогнозують похолодання, яке принесе з собою ожеледицю і “крижаний дощ”.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“Увага! Синоптики прогнозують погіршення погоди: температура повітря знизиться і при цьому можливий так званий крижаний дощ. В сусідньому обласному центрі через налипання мокрого снігу та обледеніння повалені дерева і пошкоджені лінії електропередач. Я прошу вас бути уважними і обережними!”, – написав очільник Тернополя.

Зазначимо, через негоду у Львові за добу впали 119 дерев. Гілки пошкодили електромережу у 24 місцях та десять автомобілів. У місті перестали курсувати тролейбуси і трамваї.

Фото 24 каналу.