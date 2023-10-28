Повалені дерева, пошкоджені дахи та знеструмлені села: буревій наробив збитків на Тернопільщині

Через сильні пориви вітру на Тернопільщині відбулося знеструмлення у 70 населених пунктах.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

На автодорозі М-09, поблизу с. Озерна, та в Почаєві на вул. Старотаражській внаслідок поривів вітру дерева впали на проїжджу частину. Ніхто не постраждав. Станом на зараз дороги розчищено.

В Кременецькій громаді пошкоджено покрівлю недобудованої будівлі комерційного призначення та покрівлю одного житлового будинку.

Усі служби працюють та ліквідовують наслідки негоди, запевнив голова ОВА.