Через сильні пориви вітру на Тернопільщині відбулося знеструмлення у 70 населених пунктах.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.
На автодорозі М-09, поблизу с. Озерна, та в Почаєві на вул. Старотаражській внаслідок поривів вітру дерева впали на проїжджу частину. Ніхто не постраждав. Станом на зараз дороги розчищено.
В Кременецькій громаді пошкоджено покрівлю недобудованої будівлі комерційного призначення та покрівлю одного житлового будинку.
Усі служби працюють та ліквідовують наслідки негоди, запевнив голова ОВА.