З центру «Допомога армії від Тернополя» відправили посилки для українських військових.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, тернополяни можуть готувати пакунки для захисників, їх безкоштовно доставлять волонтери.

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«Ми зробили першу відправку посилок від нашого центру «Допомога армії від Тернополя» для наших військових на передову. Тернополяни передали більше 20 посилок, також доукомплектуємо автомобіль допомогою із гуманітарного штабу, це: військова амуніція, засоби гігієни, білизна та інші необхідні речі. Дякую всім, хто долучився до цієї відправки, дякую тернополянам, які зголосилися бути водіями, які надали свої автомобілі. Також дякую ГО «Схід і захід єдині назавжди» за те, що вони, як досвідчені волонтери першими поїхали у цю поїздку», – зазначив Сергій Надал.

Цього разу посилки повезли на східну Україну. А загалом волонтери відвідуватимуть усі регіони, де тривають бойові дії. Поїздки відбуватимуть кожні 10 днів.