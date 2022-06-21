20 червня минуло сто сімнадцять днів від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

З першого дня повномасштабна війна об’єднала та згуртувала українців, і в той час, поки наші військовослужбовці захищають територіальну цілісність України на передовій, ми тримаємо оборону в тилу.

Так, 20 червня з Тернополя передано черговий гуманітарний вантаж на фронт у ті підрозділи ЗСУ, де служать жителі Тернопільської міської територіальної громади.

«Багато тернополян зараз перебувають на передових позиціях в зоні активних бойових дій, тож ми намагаємося всіляко допомогти та підтримати наших захисників, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Сьогодні передаємо чергову допомогу хлопцям відповідно до запитів їхнього командування – це те, що найнеобхідніше зараз: наколінники, кепки, штани, підсумки, дощовики, тактичне взуття, балаклави, футболки тощо. Віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!».

Нагадаємо, на території Тернопільської міської територіальної громади діє «Програма забезпечення обороноздатності військових формувань на 2022 рік», в рамках якої виділено необхідне фінансування для закупівлі рацій, планшетів, будівельних матеріалів, оргтехніки для наших військових частин. Видатки на тероборону були спрямовані на пошиття форми, рюкзаків, розвантажувальних систем, амуніції тощо. Також з резервного фонду спрямовано кошти для придбання додаткових систем сповіщення та системи інформування населення.

А віднедавна у місті на базі управління соціальної політики запрацював центр «Допомога армії від Тернополя», в рамках діяльності якого жителі громади можуть безплатно передати посилку для наших захисників на передову. Перші вантажі за декількома напрямками у місця дислокації тернопільських військовослужбовців уже відправлені та доставлені хлопцям. Дякуємо волонтерам центру та водіям, які доставили вантаж на передову.