Через загрозливі епідемічні тенденції у Тернополі посилюють карантин. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Учні старшої школи продовжуватимуть дистанційне навчання, а заклади громадського харчування з 12 квітня працюватимуть на виніс.

Другий день поспіль на Тернопільщині реєструють понад сімсот нових випадків коронавірусу. Тенденції з COVID-19 виявилися більш загрозливими, ніж попередні прогнози, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, вплинути на ситуацію може посилення карантину, а відтак зменшення кількості соціальних контактів.

“Реалії коронавірусу виявилися загрозливішими, ні ми прогнозували. Ситуація залишається дуже складною і має всі тенденції до ускладнення. Що робити в цій ситуації. Відповідь лежить у площині — а що ми можемо? Ми маємо констатувати, що імунопрофілактика як така, є доволі ефективним засобом, але враховуючи наші обмежені ресурси, вона на сьогодні не дасть нам бажаного результату стосовно впливу на перебіг епідемії. У нас єдиним інструментом доступним є обмежувальні заходи. Це в першу чергу зменшення числа соціальних контактів. Тут є дві складових. Необхідно звертатися до наших тернополян, щоб вони на своєму рівні приймали рішення і виконували такі рекомендації. Зараз важливо обмежити число соціальних контактів. Постанова Кабміну говорить про введення додаткових обмежувальних заходів у разі необхідності. Враховуючи теперішню епідемічну ситуацію я б пропонував у подальшому обмежити роботу закладів громадського харчування, дозволивши їм роботу на виніс, самообслуговування клієнтів на відкритих майданчиках. Думаю, що погода найближчим часом буде цьому сприяти, і можна буде таким чином задовольнити потреби людей”.

В області зараз бореться із COVID-19 понад дев’ять тисяч людей, у Тернополі — більше двох тисяч. Лікарі відзначають збільшення кількості важких випадків і смертей з підтвердженим діагнозом COVID-19.