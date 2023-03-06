Поставив на ноги багато захисників: президент вручив орден кардіохірургу з Тернополя

Президент України вручив орден Данила Галицького кардіохірургу Тернопільської обласної лікарні Володимиру Морозу.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА.

За значний внесок у розбудову України та служіння українському народу Володимир Зеленський нагородив військових медиків, серед яких і Тернопільський кардіохірург Володимир Мороз. Президент подякував лікарю за сумлінну роботу та службу. Відзначив те, що лікар поставив на ноги багато наших захисників.

Володимир Мороз – підполковник медичної служби. На цей час призваний до Збройних сил України і є старшим ординатором відділення абдомінальної хірургії клініки торако-абдомінальної хірургії Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

У цивільному житті Володимир Мороз – завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні, лікар-кардіохірург.