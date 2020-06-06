5 червня на засіданні оперативного штабу начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів про ситуацію щодо роботи ринків у Тернополі.

Як стало відомо, впродовж тижня на ринках у місті складено адмінпротоколи на дирекції та адміністрації ринків в зв’язку із недотриманням вимог роботи в умовах карантину, а саме: стихійна торгівла та порушення протиепідеміологічних заходів. Здебільшого, порушниками карантинних норм є самі покупці.

Під час засідання штабу Іван Гавришків також нагадав власникам закладів харчування рекомендації та зміни, внесені Кабінетом Міністрів, яких слід дотримуватись під час карантину: прийом відвідувачів у приміщенні за умови дотримання протиепідеміологічних заходів, дотримання відстані між відвідувачами 1,5 метра між місцями за сусідніми столами і розміщення не більше 4 осіб за одним столом без врахування дітей віком до 14 років. Також власники закладів повинні забезпечити персонал засобами індивідуального захисту.

Працівники міського управління Держпродспоживслужби продовжуватимуть здійснювати позапланові заходи державного нагляду за роботою агропродовольчих (офіційно зареєстрованих) ринків у місті щодо виконання ними тимчасових протиепідемічних заходів в умовах карантину.