Документ, який регулює формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а також його облік та надання переселенцям, прийняли на тридцять другій сесії міської ради.

Вказаний фонд житла формується за рішенням виконавчого комітету шляхом: викупу житла; будівництва нового житла; будівництва або реконструкції будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові; передачі житла в комунальну власність; капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення. До фонду можуть входити тільки вільні житлові приміщення. Ці приміщення не підлягають приватизації, обміну та поділу, передачі їх у піднайм, використанню для вселення до них інших, ніж ВПО, осіб.

У Порядку вказано, що приміщення із фонду надаються переселенцям та членам їх сімей безоплатно. На одну особу передбачається не менше шести квадратних метрів житлової площі. Житло надають переселенцям із числа працівників підприємств, переміщених із зони бойових дій, а також осіб, які належать до соціально незахищених верств населення. Першочергове право на отримання житла мають: багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку, з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Щоб отримати житло для тимчасового проживання необхідно перебувати на відповідному обліку. Також у Центрі надання адміністративних послуг треба подати заяву встановленого порядку. Заява має бути підписана внутрішньо переміщеною особою та всіма повнолітніми членами її сім’ї. Житло надається терміном на один рік з можливістю продовження.