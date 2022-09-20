Відомий майстер піци з Чорткова Віталій Колошиць встановив черговий рекорд. Цього разу він приготував піцу з рекордною кількістю видів сиру.

Про чергове своє досягнення Віталій написав на власній сторінці у соцмережі.

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“Разом з 1708pizza та Игорь Лаврешин встановили рекорд України.

«Найбільша кількість крафтових сирів використаних для приготування піци» (105 сирів)

Паралельно зробили не менш корисну подію та зібрали 339 000грн (хоча планували зібрати 300 000) для 47-го штурмового полку ім.Валерія Маркуса Валерій Маркус Markus Foundation.

А ще об’єднали на одному заході 18 крафтових сироварень і познайомили гостей з їхньою продукцією.

Тішусь неймовірно що можу бути корисний своїй країні та армії яка захищає нас!!!

Тішусь що маю змогу співпрацювати з команд з «1708pizza di Napoli» і проводити дійства таких масштабів!!!

Щиро дякую Ігорю Лаврешину за участь і безцінну допомогу, до речі вже не вперше!!!

А ще я презентував новий революційний кітель для піцейоло, але про це детально згодом”, – написав майстер.

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