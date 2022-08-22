Ще один рекорд: на Тернопільщині спекли найбільшу в Україні паляницю. ФОТО

Черговий рекорд встановили у Тернопільській області. Цього разу приготували найбільшу в Україні паляницю діаметром 3 метри 40 сантиметрів!

Приготував смачну рекордсменку піцайоло з Чорткова Віталій Колошиць. Йому допомагав відомий пекар Ігор Лаврешин.

Про оригінальне досягнення Віталій написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Мега актуально в наш час та ще актуальніше в рамках благодійного заходу спрямованого на збір коштів для ЗСУ!!!

Будь-який рекорд це титанічний труд багатьох людей та організацій. Звичайно сам я ніколи не зміг організувати та створити щось подібне. За таким дійством стоїть труд та допомога багатьох людей”, – відзначив майстер.

Він також додав, що уже готується до встановлення нового рекорду.