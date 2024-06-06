Ягоду полуниці вагою 214 грамів виростив житель Тернопільщини Михайло Апостол. Він — народний депутат України 7 скликання, науковець і громадський діяч.

Чоловік розповів Суспільному, що ці ягоди вирощує в себе на городі у селі Ласківці Теребовлянської громади. Під полуниці виділив одну соту своєї присадибної ділянки.

“Висадив минулого року восени. Саджанці сорту “Роксана” брав у своїх сусідів Голодюків. Цього року навесні покропив полуниці розчином мідного купоросу і все. Нічим не підживлював, бо не хотів використовувати “хімії” і навіть практично не поливав, адже через свою зайнятість нечасто буваю в селі. А вона от вродила. За три дні зібрав 30 кілограмів. Думаю, причина такого врожаю — наші українські чорноземи”.

Полуницю, яка була найбільшою за розміром, чоловік вирішив зважити. Вага показала цифру 214 грамів. Чоловік подарував ягоду своїм онукам.

За словами керівниці Національного Реєстру Рекордів України Лани Вєтрової, поки рекорду із вирощування найбільшої полуниці в Україні не встановили. Натомість жінка зазначила, що у світі полуницею-рекордсменкою вважають ягоду, яку виростили в Ізраїлі. Її вага була 290 грамів. Цю полуницю занесли в Книгу рекордів Гіннеса.

“У нас є особлива категорія рекордів — “Жива Природа”. Серед них є вирощені дивовижного розміру рослини. До прикладу, вага найбільшої капустини — 14 кілограмів 20 грамів, в діаметрі вона мала більше метра. Найбільша ягода лохини заважила майже 9 грамів. Її діаметр — 30,5 міліметра. Найбільша цибулина вагою 1,8 кілограма мала в обхваті 53 сантиметри. Такі рекорди можливі лише тоді, коли до природи ставишся з любов’ю”.