У першому кварталі 2020 року до бюджету Тернопільської громади надійшло 533 мільйони 500 тисяч гривень. Це на 600 тисяч гривень більше, від запланованого.

До загального фонду надійшло 507 мільйонів 600 тисяч гривень, а до спеціального – 25 мільйонів 900 тисяч гривень. Виконання річного плану становить 23,4%, виконання плану у першому кварталі – 100,1%. Про це під час чергового засідання виконавчого комітету розповіла заступник міського голови Вікторія Остапчук.

– По власних доходах виконання бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 100,4%, – зазначила вона. – Із запланованих 395,8 мільйона надійшло 397,4 мільйона, що перевищило показник першого кварталу минулого року на 23,1 мільйона гривень або на 6,2%. У дохідній частині бюджет загального фонду склав 95,1% і планове завдання виконано на 98,8%.

Власні надходження загального фонду, без врахування трансфертів, планували отримати у розмірі 376,6 мільйона гривень, а надійшло 371,4 мільйона або 98,6%. Проте, цей показник перевищив надходження за аналогічний період минулого року на 50,4 мільйона або на 15,7%. Найбільшу вагу у власних доходах по загальному фонду, і в бюджеті вцілому, складає податок на доходи фізичних осіб, який у першому кварталі надійшов у сумі 231,9 мільйона. Виконання по ньому забезпечено на 93,9%. Недоодержано 15,2 мільйона гривень. Порівняно з першим кварталом минулого року ріст цього платежу становить 28 мільйонів. Перевиконання планових завдань досягнуто по податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку на 349,1 тисячі гривень, податку на прибуток комунальних підприємств на 42,9 тисячі гривень, надходжень від орендної плати за використання комунального майна на 65,2 тисячі гривень, платі за встановлення земельних сервітутів на 500 тисяч гривень, за тимчасове розміщення вільних коштів на 364,9 тисячі гривень. В той же час не забезпечено виконання за наступними платежами: за землю, по єдиному податку, транспортному податку, за паркування.

Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів, яких при плані 137,2 мільйона надійшло 136,2 мільйона. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг трансфертів зменшився на 164,3 мільйона гривень або на 54,6%, тобто більше ніж наполовину. Це відбулося внаслідок відміни надання пільг по житлових субсидіях та виплати допомог сім’ям з дітьми.

Кошти, які надійшли до бюджету громади за словами Вікторії Остапчук, дали можливість вцілому забезпечити виконання видаткової частини до річного плану на 21% та спрямувати на фінансування галузей 494,8 мільйона гривень. За рахунок цих коштів були профінансовані заклади освіти на 234,4 мільйона, охорони здоров’я – на 71,8 мільйона, культури – на 12,3 мільйона, соціального захисту – на 23,5 мільйона, управління житлово-комунального господарства – на 47,4 мільйона, фізкультури та спорту – на 10,3 мільйона. На виплату зарплати усім бюджетним установам витратили 285,8 мільйона гривень, на оплату енергоносіїв – 34,7 мільйона.

Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2020 року на засіданні виконавчого комітету взяли до відома. Його також винесли на затвердження чергової сесії міськради, яка відбудеться 29 травня.

Ольга Трач