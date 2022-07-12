Понад п’ять тисяч повісток за три тижні вручили патрульні групи на Тернопільщині

Задля запобігання диверсійній діяльності на території області, перевірки реєстрації внутрішньо-переміщених осіб та взяття їх на військовий облік на Тернопільщині з 18 червня організовано роботу спільних патрульних груп.

До складу груп входять на лише поліцейські, а й представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової служби правопорядку, органів місцевого самоврядування. Загалом щодня на патрулювання в області в середньому виходить 25 груп.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, з 18 червня по 12 липня було здійснено перевірку документів у понад 15 тисяч осіб. Серед них виявлено 1376 внутрішньо-переміщених осіб, котрі не стали на військовий облік та майже 1040 осіб, котрі перебувають на території області без реєстрації. За цей період вручено повістки 5100 чоловікам, котрі підлягають мобілізації.

Робота спільних патрульних служб триватиме й надалі. Поліцейські звертаються до громадян з розумінням поставитися до перевірок та завжди носити з собою документи, які засвідчують особу.