На Тернопільщині спалахнув шокуючий медичний скандал: 22 людини втратили зір після уколів препаратом, який мав зір покращити.

Інцидент стався у Чорткові ще 16 лютого. Пацієнти отримали свої уколи вранці — і вже за кілька годин після цього почали стрімко втрачати зір. У Тернопільській обласній лікарні, куди людей відвезли невдовзі після того, що сталося, у них діагностували гострий ендофтальміт — інфекційний гнійний процес внутрішніх оболонок ока та склоподібного тіла. Постраждалих негайно прооперували, але зір в жодного з них так і не відновився, пишуть Факти.

Лікарі ввели пацієнтам новий препарат, не попередивши їх про це. Він виявився підробленим

Подробиці про цей шокуючий інцидент стали відомі завдяки розслідуванню видання «Наші гроші Львів». Журналістка «Наші гроші Львів» Катерина Родак розповіла «ФАКТАМ», що все почалося з короткого пресрелізу Нацполіції, в якому повідомлялося про відкриття кримінального провадження за фактом того, що сталося. Катерина з колегами вирішили з’ясувати деталі, що було дуже непросто.

— У поліції повідомляти подробиці не стали, і ми вирішили спробувати знайти постраждалих, — каже Катерина. — Почали шукати в соцмережах і вийшли на доньку одного з пацієнтів, які втратили зір. Вона спочатку не погоджувалась на розмову, але повідомила, у якій лікарні перебувають постраждалі — всі вони лежали в одному відділенні. Ми туди поїхали, і не дарма — попри те, що пацієнти були дуже пригнічені, ми змогли поговорити з деякими з них та їхніми родичами.

— Що вони вам розповіли? Хто та як зробив їм ці уколи?

— Це були ін’єкції в очі. Вік пацієнтів — від 45 років. Майже всі вони страждають на діабет, який і став причиною ретинопатії — пошкодження сітківки ока. Ретинопатія може призвести до повної втрати зору. Але існують препарати, здатні сповільнювати та зупиняти цей процес. Це ін’єкції, які пацієнтам роблять безпосередньо в очі.

Постраждалі, з якими я розмовляла, розповіли, що у Чортківській лікарні лікувалися не перший день, і раніше вже отримували там уколи в очі, після яких усе було гаразд і навіть були покращення. Це мав бути черговий укол. І люди навіть не здогадувалися, що лікарі Чортківської лікарні раптом чомусь вирішили змінити препарат. Пацієнти були впевнені, що отримають ті ж самі ін’єкції, що й зазвичай. А отримали уколи, які призвели до повної втрати зору за лічені години.

Люди розповіли, що раніше їм кололи препарат «Авастин». Цей препарат більше відомий як ліки для лікування раку, але у світі його дійсно застосовують і в офтальмології. Є й інші препарати, створені безпосередньо для очей, але вони дуже дорогі та мало хто може їх собі дозволити. Тому часто застосовують «Авастин». Але 16 лютого лікарі Чортківської лікарні, не попередивши пацієнтів, раптово замінили «Авастин» на турецький «Алтузан». Діюча речовина в «Алтузана» та сама, що й в «Авастина», — бевацизумаб. Але різниця в тому, що «Алтузан» в офтальмології не застосовують. Незрозуміло, навіщо у Чорткові лікарі раптом вирішили піти на такий експеримент. До того ж в Україні цей препарат у принципі не зареєстрований. І що не менш жахливо: зараз уже з’ясувалося, що препарат, який ввели пацієнтам, був ще й підроблений.

Постраждалі розповіли, що прийшли на укол о 8-й годині ранку. До обіду їм по черзі зробили ін’єкції. Ближче до обіду люди почали швидко втрачати зір і до кінця дня повністю осліпли. За словами постраждалих, все це було ще й не безкоштовно — вони заплатили дві тисячі гривень за укол. Але платили неофіційно.

— Чи мають люди шанс повернути зір?

— Офтальмологи, з якими ми консультувалися, кажуть, що, на жаль, шансів небагато. Вирішальними були перші кілька днів, а вже минув місяць… Але люди продовжують сподіватися, що це може статися. Вони шоковані та пригнічені.

«У видаленому оці в батька знайшли синьогнійну паличку»

Одному з постраждалих, Івану з Чорткова, 54 роки. Його око перестало бачити того ж дня, коли він отримав злощасний укол.

— У батька цукровий діабет, який дав ускладнення на очі, — розповіла «ФАКТАМ» донька Івана Христина. — У Чортківській райлікарні, куди він звернувся по допомогу, йому порадили робити уколи. Це був уже третій укол — перші два він отримав у грудні та січні. В обох випадках все було гаразд. Третій укол татові зробили 16 лютого близько половини одинадцятої ранку. І тато одразу поскаржився на неприємні відчуття. «Цього разу якось не так, як раніше», — сказав він після процедури. Надвечір цим оком він вже погано бачив. Ми ще хотіли зателефонувати до лікаря, але тато переживав, що незручно турбувати людину в пізній час. Раптом о пів на одинадцяту лікар зателефонував сам і запитав, як око. У попередні місяці лікар не дзвонив. Тато описав свої симптоми. Лікар сказав випити антибіотик та приїхати наступного дня до лікарні.

Вранці тато цим оком взагалі нічого не бачив. У лікарні було повно людей — всі, хто так само отримав укол і почав втрачати зір. Нічого не пояснюючи, чортківські лікарі відправили тата до Тернополя на термінову операцію. Ми на той момент ще не розуміли, що сталося. Про те, що втретє йому вкололи зовсім не той препарат, тата ніхто не попередив.

— У Тернополі тата прооперували, — продовжує Христина. — Зір після операції не повернувся, а стан був дуже важким — цукор підскочив до позначки 20, почалися сильні головні болі. 22 лютого його перевели назад до Чортківської райлікарні, де він перебував до 7 березня.

Весь цей час батькові було погано. Я просила лікарів показати його іншим фахівцям, відвезти до Львова чи Одеси. На що лікар відповідав: «Просто потрібен час, щоб все загоїлося. Чекайте». У певний момент йому змінили лікування й лікарі запевняли, що нова терапія точно діє — мовляв, вони вже бачать поліпшення. Тато поліпшення не помітив — головний біль не відступав, око нічого не бачило. 7 березня батька, попри відсутність будь-яких покращень, вирішили виписати. Коли я зателефонувала заввідділення й запитала, чому батька виписують, він заявив, що його стан задовільний.

Христина наполягла, щоб батька ще раз проконсультували у Тернополі. Там сказали, що стан ока дуже поганий, та відправили Івана до Одеси.

— В Одесу тато, попри свій стан, їхав поїздом без будь-якого медичного супроводу, — каже Христина. — Його лікар з Чорткова тільки компенсував вартість квитків, після чого навіть жодного разу не зателефонував. В Одесі сказали, що око необхідно видаляти, бо воно повністю згнило. Здивувалися, як тата у такому стані хотіли виписати з лікарні. Там уже почався гнійний процес, який в результаті призвів би до смерті. У видаленому оці у батька знайшли синьогнійну паличку… Коли після всього цього я знову зателефонувала батьковому лікарю в Чорткові й запитала, як вони могли просто відправити батька в такому стані додому, він… мене обматюкав. І заявив, що ми «щодня довбали його своїми проханнями». Очевидно, під цим «довбали» він має на увазі мої прохання показати тата іншим фахівцям або покликати ендокринолога, коли цукор у крові підвищився до критичної позначки. Вражає таке ставлення. Батько у 54 роки залишився інвалідом через те, що у державній лікарні йому вкололи несертифікований підроблений препарат, а потім ще й не надали йому належної допомоги.

Приїхавши до Чортківської райлікарні, журналістка Катерина Родак намагалася поговорити з лікарями, але марно.

— Усі вони, включно з головним лікарем, категорично відмовляються щось говорити, — каже Катерина Родак. — У лікарні ми зустріли одного з лікарів, який робив ці ін’єкції. Він сказав, що перебуває в поганому емоційному стані й що всі коментарі лише через поліцію. Потім ми відправили до лікарні офіційні запити, але знову отримали відмову. Постраждалі тим часом уже подали заяви до поліції. Дуже сподіваюся, що поліція з’ясує, як цей підроблений препарат потрапив до лікарні й кому спало на думку колоти його людям. Ми уважно стежитимемо за розслідуванням.

У пресслужбі поліції Тернопільської області повідомили, що кримінальне провадження відкрито за ст. 140 ККУ «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником». «Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення Тернополя та повідомили про це поліцію», — йдеться у заяві пресслужби.

Поліція вилучила та направила на експертизу препарат, який вводили пацієнтам.