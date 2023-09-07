Понад 82 га лісів посадять на Тернопільщині. Лісовідновлення передбачене програмою «Зелена країна», яку реалізовують у більшості регіонів України.

До програми «Зелена країна» долучаються люди різних поколінь, серед учасників – навіть школярі. Чотирнадцятирічна Анастасія брала участь у висадженні дерев минулого року. Цьогоріч дівчина планує долучитися до програми разом з молодшим братом.

«Коли людина висаджує дерева, вона рятує планету. Людство вже багато знищувало, щоб ця планета могла жити, нам необхідні молоді дерева. Була рада долучитися до програми минулого року, також планую разом з братом висаджувати їх і цього року. Хочеться бути корисною».

За інформацією координаторів програми «Зелена країна», лісовідновлення розпочнеться, коли у рослин закінчується вегетаційний період. Зазвичай, це кінець вересня або початок жовтня.

«Цієї осені в Подільському лісовому офісі ДП “Ліси України” планують висадити 1 мільйон 673 тисячі дерев. Проведуть лісовідновлення на площі 319 га, створять 18 га нових лісів. З них лісовідновлення на Тернопільщині – 82 га. Кожну весну та осінь ми висаджуємо молодий ліс. Висадка проходить у рамках програми “Зелена країна”. Для успішної реалізації лісокультурної кампанії область повністю забезпечена садивним матеріалом, який виростили у лісових розсадниках та селекційно-насінневих комплексах. Найбільш розповсюдженими породами дерев у наших регіонах є сосна і дуб, їх садитимемо найбільше. Наразі тривають роботи з підготовки ґрунту до садіння дерев».