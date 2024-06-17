На Тернопільщині відкрили сезон збору білих грибів.

Мешканці краю діляться своїми “трофеями” у соціальних мережах, демонструючи чудові врожаї, які вдається зібрати в місцевих лісах. Про це пишуть Тернополяни.

У Фейсбук-спільноті, яка об’єднала грибників зі всієї країни, своїми знахідками поділився тернополянин Тарас.

“Тернопільська область, 15.06.2024. Кожен похід у ліс – це радість, це позитивні емоції, а якщо знайду ще пару білих – це класно. Сьогодні так”, – написав чоловік та додав фото.

Автор допису уточнив, що ці білі гриби він зібрав у лісах Теребовлянщини.