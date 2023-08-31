Знайомство з іноземцем коштувало жительці Ланівецької громади понад 70 тисяч гривень.

До співробітників відділення поліції №2 міста Ланівці із заявою про шахрайство звернулася жителька одного з сіл місцевої громади. Невідомий видурив у неї понад 70 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, з чоловіком, котрий назвався іноземцем, вона познайомилася в соціальних мережах. Стали переписуватися і він зізнався, що має до неї почуття, але через брак коштів не може виготовити документи для поїздки в Україну. Обіцяв все повернути, якщо жінка допоможе йому фінансово. Без вагань потерпіла декількома платежами перечислила на рахунок незнайомця понад 70 тисяч гривень. Тоді зв’язок перервався.

Поліцейські застерігають краян не вестися на подібного роду пропозиції від незнайомців, не перераховувати їм грошей і не надавати доступ до карткових та банківських рахунків. Бо шахраї вигадують різні схеми, аби заволодіти вашими коштами.