У Вишнівці Кременецького району помер Любомир Джереленко.
Нагадаємо, молодику постановили важкий діагноз — анаеробна флегмона шиї і сепсис. До того ж, доєднався COVID-19. Вишнівчанину збирали кошти на лікування, але, на жаль, йому так і не вдалося одужати, пише Файне місто.
Любомиру кілька днів тому зробили операцію, він перебував у медичній комі, з якої його вивели, але не надовго. Серце 20-річного Любомира з Вишнівця зупинилося 4 листопада.
“На жаль, попри всі намагання лікарів та молитви родини і всіх небайдужих, які жертвували свої кошти, врятувати життя Любомира Джереленка не вдалось…
Юнак помер годину тому…
Висловлюємо щирі співчуття родині Любомира… Нехай земля йому буде пухом.
Підтримати матеріально родину хлопця в цей нелегкий для них час, можна переказавши кошти на рахунок Приватбанку
5168 7573 9954 3695 (мама Руда Інна)”, – повідомила Вишнівецька територіальна громада на сторінці у “Фейсбуці”.
Висловлюємо щирі співчуття рідним! Нехай земля йому буде пухом!
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