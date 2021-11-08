Помер 20-річний юнак з Тернопільщини, у якого був COVID-19

У Вишнівці Кременецького району помер Любомир Джереленко.

Нагадаємо, молодику постановили важкий діагноз — анаеробна флегмона шиї і сепсис. До того ж, доєднався COVID-19. Вишнівчанину збирали кошти на лікування, але, на жаль, йому так і не вдалося одужати, пише Файне місто.

Любомиру кілька днів тому зробили операцію, він перебував у медичній комі, з якої його вивели, але не надовго. Серце 20-річного Любомира з Вишнівця зупинилося 4 листопада.

“На жаль, попри всі намагання лікарів та молитви родини і всіх небайдужих, які жертвували свої кошти, врятувати життя Любомира Джереленка не вдалось…

Юнак помер годину тому…

Висловлюємо щирі співчуття родині Любомира… Нехай земля йому буде пухом.

Підтримати матеріально родину хлопця в цей нелегкий для них час, можна переказавши кошти на рахунок Приватбанку

5168 7573 9954 3695 (мама Руда Інна)”, – повідомила Вишнівецька територіальна громада на сторінці у “Фейсбуці”.

Висловлюємо щирі співчуття рідним! Нехай земля йому буде пухом!