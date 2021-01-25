Тернопільщина виходить із локдауну. З 25 січня в області діятимуть карантинні обмеження “помаранчевої” зони.

Зокрема, залишається обов’язковим масковий режим у громадських місцях. Транспорт може перевозити пасажирів лише на сидіннях. Втім, школярі повертатимуться до очного навчання.

З понеділка дозволено у ресторанах примати відвідувачів з 7 по 22.00. За умови дотримання санітарно-епідемічних правил можуть відновлювати роботу торгово-розважальні заклади. Щодо масових культурних чи спортивних подій, у яких бере участь понад 20 осіб, то вони залишаються під забороною.

“Повністю карантин, звісно, не скасовується. Ми переходимо до умов, які діяли у “помаранчевій” карантинній зоні. В області заборонено проводити публічні події, у яких бере участь більше 20 осіб і не дотримана дистанція у 1,5 м. Попри невелике зниження рівня захворюваності на COVID-19, про стабілізацію епідемічної ситуації поки що говорити рано. Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися відповідальними і ретельно дотримуватися визначених правил”, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, кількість зайнятих ліжкомісць хворими на коронавірус знизилася до менш, ніж 30%. При цьому Уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн.