Полковнику з Тернопільщини присвоїли звання Героя України. На жаль, посмертно

Президент України своїми указами присвоїв звання Героя України п’ятьом військовим. Трьох із них відзначили посмертно.

Звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно присвоїли і полковнику Роману Гаху. 37-річний військовий загинув на початку березня на Луганщині, повідомляють Т1 Новини.

Роман Гах народився 20 липня 1984 року у селі Баворові, нині Великогаївської громади Тернопільського району Тернопільської області України.

Закінчив Хмельницьку військову академію, Луганський державний університет ім. Т. Шевченка.

У 2014 році під час проходження служби в 25-му прикордонному загоні Державної прикордонної служби України забезпечував проведення АТО в районі м. Лисичанськ на Луганщині.