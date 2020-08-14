За заявою жительки обласного центру співробітники Тернопільського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 299 ККУ.

У жорстокому поводженні з твариною жінка звинувачує 45-річного прибиральника їхнього ОСББ.

12 серпня жителька обласного центру прийшла із заявою до правоохоронців і повідомила про те, що бачила, як чоловік, котрий прибирає у їхньому будинку, палицею забив котеня і викинув його в смітник.

Поліцейські опитали чоловіка, проте той заперечує, що вбивав тварину, каже, знайшов мертвою і викинув у сміттєвий бак.

Екпертиза, яку проведуть спеціалісти ветеринарної клініки, дасть можливість визначити, хто говорить правду. Наразі поліцейські очікують на її висновки.

Читайте на цю тему:

Бив палицею: тернопільського двірника підозрюють у жорстокому вбивстві. ФОТО