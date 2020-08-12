В Тернополі розгортається скандал. Імовірно, двірник одного з ОСББ на вулиці Лесі Українки вчинив жорстоку розправу над кошеням.

Свідком ситуації стала жителька району, яка в цей момент вигулювала собаку. Жінка прослідкувала за вбивцею тварини та знайшла тільце, пише Тернопільська липа.

Пані Сюзанна розповіла, що почула тупий звук удару, який пролунав у дворі. За лічені секунди – ще один удар. Невідомий чоловік бив палкою по пеньку, на якому лежав білий комок. Далі, за словами свідка, шкуродер взяв обрізок тканини, загорнув тільце кошеняти в нього та викинув залишки тварини.

У пані Сюзанни не було мобільного при собі, аби зателефонувати в поліцію, тому вона вирішила простежити за чоловіком.

Після розправи той зайшов у підвальне приміщення дому на вулиці Лесі Українки 3, а згодом вийшов з нього із ранцем та зник у невідомому напрямку.

Пані Сюзанна стверджує, що часто бачить цього чоловіка, він порається в дворі та відкидає сніг взимку. Жителі дому впізнають в описах свого двірника, однак не вірять, що він міг вчинити таке.

Зоозахисники обіцяють взятися за справу та довести до кінця. До слова, у кошеня уже були опікуни, які сьогодні зранку не знайшли свого пухнастого “підлеглого”. Вони і надали фото тварини до зустрічі із шкуродером.