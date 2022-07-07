Поліція відкрила ще один номер “гарячої лінії” з пошуку зниклих на війні

Національна поліція відкрила ще один номер «гарячої лінії» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військових дій рф в Україні.

0 800 21 21 51 — за цим номером родичі можуть отримати інформацію щодо процедури розшуку рідних чи знайомих. Дзвінки безкоштовні та приймаються операторами цілодобово.

Нагадаємо, на початку квітня Національна поліція відкрила «гарячу лінію» для родичів загиблих унаслідок військових дій рф. Лінія працює цілодобово за номером 0 894 201 867.

Якщо взагалі не знаєте, з чого починати пошуки, варто повідомити про зниклого родича на лінію «102». В поліції зареєструють заяву, порушать провадження і внесуть зниклу особу до Єдиної бази розшуку.