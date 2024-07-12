На Тернопільщину завітає Омбудсман Дмитро Лубінець: хто може потрапити на зустріч

18 липня до Тернополя завітає Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

В рамках візиту відбудеться зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти оборонців України.

У зустрічі можуть взяти участь члени сімей військовослужбовців лише частин та підрозділів Сил оборони України, що зареєстровані у Тернопільській області.

Реєстрація учасників триватиме до 17-ї години 15 липня за номером телефону +380965921167 (місце проведення буде повідомлено приватно).

“Під час цієї зустрічі родини зможуть поставити запитання, що стосуються їхніх близьких. На них відповідатиму спільно з представниками інших інституцій.

Такий діалог є конструктивним і необхідним. Для тих, хто чекає вдома на своїх рідних, важливо відчувати підтримку та бути почутими”, – ідеться у повідомленні на сторінці Дмитра Лубінця.