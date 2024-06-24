В оперативному командуванні “Захід” побудовано систему зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми і зловживання в ТЦК та СП.
Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.
Усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, просять звертатися:
Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 Цілодобово
Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 Цілодобово
Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 Цілодобово
Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 Цілодобово
Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 Цілодобово
Гаряча лінія ОК “Захід”: 0 800 500 410.