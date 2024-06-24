В оперативному командуванні “Захід” побудовано систему зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми і зловживання в ТЦК та СП.

Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

Усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, просять звертатися:

Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 Цілодобово

Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 Цілодобово

Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)

Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)

Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)

Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 Цілодобово

Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 Цілодобово

Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 Цілодобово

Гаряча лінія ОК “Захід”: 0 800 500 410.