Катя Реп’яхова – четверта дружина українського виконавця Віктора Павліка. За рахунок слави чоловіка, дівчина отримала і власну популярність.

Так, Катя почала активно вести свій Інстаграм-блог, а люди почали підписуватись. Публіці цікаво, як молода дівчина будує сім’ю зі старшим на 29 років Павліком, пише видання 1 хвилина. Варто відзначити, що Реп’яхова досить відверта зі своїми прихильниками і показує своє життя без прикрас.

Так, нещодавно Катя Реп’яхова похизувалася новою покупкою. Дівчина вирішила придбати для себе новий автомобіль. Цікаво, що ще 2 роки назад Катя придбала дороге авто з салону, але вирішила його замінити на нове. Так, дівчина розповіла, що новенька автівка коштує 50 тисяч доларів. 60% суми дружина Павліка заплати одразу, а 40% взяла в кредит на 3 роки.

6 квітня Катя Реп’яхова стала офіційною власницею “Ауді” яскравого помаранчевого кольору і похизувалася покупкою у своєму Інстаграм-блозі.

Користувачі мережі одразу почали вітати дівчину і висловили своє захоплення в коментарях.