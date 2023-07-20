Ресторатор Тарас Ковальчук на брифінгу повідомив, що готує скарги до прокуратури через обшуки у ресторані «Лисий», які відбулися вночі з 15 на 16 липня. За його словами, це третій обшук за 3 місяці.

«У ніч з 15 на 16 липня близько 23.00 працівники поліції увірвалися у наш заклад. Заклад був закритим, двері виломлювалися працівниками поліції. Ми виконуємо рішення ради оборони області, заклад у нас після 23.00 закритий, це приватна територія. Комендантську годину ніхто не порушує. Увірвавшись в заклад, перевищивши свої повноваження, вони поклали всіх лицем на підлогу. Адвокат прийшов, спитав, що відбувається. Вони сказали, що у них обшук, хоча ордера на обшук людей не було. Людей моментально підняли, але при цьому людині в закладі стало погано. Ампули, пакети, всі інші речі знаходили в тих місцях, де, безпосередньо стояли працівники поліції й проводили якісь огляди в людей. Єдине, що в нас вилучили, то синя таблетка, на якій було написано «Ібупрофен». Розпаковували ліцензійні товари, дивилися фабричну упаковку, без санітарних книжок зайшли на територію кухні. Працівників наших не обшукали, хоча прийшли нібито, що наші працівники торгують наркотичними засобами. Також у протокол не внесли близько 10 іноземців, які перебували у цьому приміщенні, своїх друзів, яких вони побачили у цьому приміщенні. Я вважаю, що це спроба зробити піар-компанію про те, що в нас нібито знайшли головного наркоторговця в регіоні», – розповів Тарас Ковальчук.

Він повідомив, що готує 6 скарг до прокуратури, оскільки вважає дії поліції неправомірними.

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції області, 16 липня у ході обшуків, санкціонованих ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури поліціянти роти поліції особливого призначення прийшли до закладу з обшуками. Під час перевірки поліціянти виявили у ресторані 68 людей включно із персоналом. Серед відвідувачів було 26 дівчат та 29 чоловіків призовного віку, 13 із них підпадали під мобілізацію. У ході обшуків правоохоронці вилучили ймовірно наркотичні речовини – два пакетики із канабісом, дві ампули, та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 307 ККУ.