У всіх регіонах країни: правоохоронці проводять масштабні обшуки у військкоматах і медичних закладах

Корупційні схеми ухилення від призову: у рамках комплексного відпрацювання Нацполіція проводить понад 200 обшуків.

Слідчі дії за процесуального керівництва органів прокуратури тривають у медичних закладах і територіальних центрах комплектування сьогодні.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України разом із органами досудового розслідування Національної поліції та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Офісу Генерального прокурора проводять на території держави комплексне відпрацювання територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій.

У межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

За певну винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.

Для отримання матеріалів, що можуть мати значення у досудовому розслідуванні, проводиться комплекс заходів. Сьогодні, 22 серпня, оперативники, слідчі та прокурори проводять понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. Слідчі дії тривають за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до «схем» осіб. Вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані, а діям службовців надана правова кваліфікація відповідно до чинного законодавства.