Продовжити роботу чи онлайн-навчання після того як вимкнули електропостачання можна у міських бібліотеках. У всіх дванадцяти закладах Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи зараз триває акція «Поділимося світлом та теплом».

– У зв’язку з критичною ситуацією зі світлом ми запровадили таку акцію, – розповіла «Файному місту» Оксана Лехіцька, виконуюча обов’язки директора Тернопільської централізованої бібліотечної системи. – Запрошуємо всіх тернополян, переселенців, гостей до нас коли є проблеми зі світлом чи можливістю зарядити гаджет, приходьте також просто зігрітися або почитати книгу. Для цього не обов’язково купувати абонемент і ставати читачем бібліотеки. Бібліотеки гостинно відкривають двері для всіх. Але перед тим, як йти у бібліотеку зателефонуйте і запитайте чи є світло. Телефони можна знайти на нашій сторінці у фейсбуці.

Міські бібліотеки для дорослих працюють щодня з 9.00 до 18.00, крім суботи. Дитячі бібліотеки можна відвідувати і в суботу. Із собою треба мати власні зарядні пристрої.

Адреси і телефони бібліотек:

Центральна міська бібліотека, вул. Руська,31, 25-17-48, 097-488-49-00;

Центральна дитяча бібліотека, вул. Миру, 4а, 53-10-96, 067-347-85-40;

Бібліотека-філія №2 для дорослих, вул. Миру, 4а, 53-79-55, 067 948 17 39;

Бібліотека-філія №3 для дорослих, вул. Д. Віконської,1, 098-634-27-97;

Бібліотека-філія №4 для дорослих, бульв. Д.Галицького, 6, 24-15-90, 097 227 24 63

Бібліотека-філія №5 для дорослих, пр. Злуки,33, 28-30-00, 066 046 28 03

Бібліотека-філія №7 для дорослих, вул. М. Карпенка,14, 53-79-75, 067 729 48 70

Бібліотека-філія №8 для дорослих, вул. Б. Лепкого,6, 26-80-39 , 096 409 03 21

Бібліотека-філія №2 для дітей, вул. І.Франка,21, 52-45-91 , 097 557 79 74

Бібліотека-філія №3 для дітей, бульв.Д. Галицького,16, 24-04-36, 068 055 59 75

Бібліотека-філія №4 для дітей, вул. Б.Лепкого,6, 26-80-88, 067 660 28 87

Бібліотека-філія №5 для дітей, вул. В.Cтуса, 4, 26-51-72, 096 599 81 78