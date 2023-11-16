Подарував 101 троянду і каблучку з діамантом: власник салону краси з Тернополя освідчився на сцені Ірині Білик

Власник одного з тернопільських салонів краси Миколай Онищук зробив пропозицію руки і серця співачці Ірині Білик.

Він розповів Суспільному, що це сталося під час її благодійного концерту у Львові. Співачка погодилась.

За його словами, поштовхом до зародження почуттів стали уроки вокалу, які почав брати дев’ять місяців тому. Тоді він виконував пісні Ірини Білик та позначав її в своїх розповідях у соцмережах.

“Вона цим ділилася в сторіз. Потім я побачив, що вона, крім того, що ділилася в сторіз, реагувала на мої сторіз, деякі лайкала. Одного разу вона запросила мене на концерт у Львові, це був благодійний захід пам’яті Кузьми. Я приїхав і подарував їй квіти, ми з нею поспілкувались”.

Після цього спілкувались дистанційно. За цей час Миколай переніс онкологічне захворювання. Та це не завадило освідченню, говорить чоловік. Чоловік придбав букет зі 101 троянди, замовив каблучку з діамантом і вийшов на сцену під час концерту.

“Це дуже складний крок, але я точно можу пообіцяти, що ти будеш єдиний з прихильників, за кого я сьогодні погодилась вийти заміж”, — відповіла Ірина Білик Миколаю.

“Я переживав. Чесно кажучи, вірив, що скаже “так”, але сумнівався. Робив це щиро. Головне, подарував емоції їй і собі, а що буде далі — час покаже”.