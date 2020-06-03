У всіх районах на Тернопільщині з 22 травня послабили карантинні заходи. Відповідне рішення прийнято на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА.

Винятком став лише Кременецький район, де через проведення святкових літургій в Почаївській лаврі за участі великої кількості людей, відбувся спалах коронавірусу (COVID-19), а сам монастир закрили на карантин.

Однак, не пройшло й тижня з відкриття Почаївської лаври, як московський патріархат знову грубо порушує вимоги карантину, наражаючи українських громадян на небезпеку, пишуть у групі Типовий Шумськ.

Нехтуючи карантинними обмеженнями, готель Свято-Успенської Почаївської Лаври, який розташований на території монастиря, знову відкритий та продовжує прийом паломників.

Такими діями монастир московського патріархату знову поставив під удар ціле місто.

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