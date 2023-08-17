Під час розкопок у печері Вертеба археологи знайшли трипільський зерновик.

Про це Суспільному телефоном розповів директор Борщівського обласного краєзнавчого музею, археолог Михайло Сохацький.

За його словами, це керамічна посудина з орнаментом, який характерний для Трипільської культури.

“Коли ми розчищали ділянку печери, здавалося, глина — вже знахідок не повинно бути, культурного шару ніякого немає. Ми зробили так званий “контрольний штик” і побачили пляму. Почали розчищати нижче і побачили, що на глибині є якась керамічна знахідка. Виявилось, що це величезна посудина”, — каже Михайло Сохацький.

Археолог розповів, що через високу вологість у печері зерно довго не зберігалося.

“Ця посудина з тріщиною вже не виконувала своєї функції, і тому вони її вирішили закопати в землю, вирили по контуру цієї посудини спеціальний такий котлован, закопали в землю, обклали чистою глиною і потім якісь сипучі речовини, можливо, зерно, якийсь час там і зберігалися, і покришкою накривалися”, — розповів археолог.

Михайло Сохацький каже, ділянку, на якій знайшли артефакт, розчистили і виявили, що керамічна посудина розбита.

“Ця посудина з тріщиною вже не виконувала своєї функції, і тому вони її вирішили закопати в землю, вирили по контуру цієї посудини спеціальний такий котлован, закопали в землю, обклали чистою глиною і потім якісь сипучі речовини, можливо, зерно, якийсь час там і зберігалися, і покришкою накривалися”, — розповів археолог. ми вважаємо, що такі речі є дуже важливими. Це надзвичайно давня культура. Вона важлива тим, що знайдена в контексті історичних подій трипільського населення”, — каже Сохацький.