У печері поблизу Мельниці-Подільської археологи виявили фрагменти глиняного посуду, який датується XVII століттям, а також людські рештки.

Про це Суспільному повідомив директор Борщівського обласного краєзнавчого музею, археолог Михайло Сохацький.

За його словами, це рештки мінімум двох людей, які за попередніми даними загинули за невідомих обставин, можливо переховуючись у печері під час турецьких набігів.

“Виходячи з тої кераміки, яка там є, то це середина-початок 17 століття. Зберігся напис, значно пізнішого часу, хто відвідував цю печеру і залишив напис. Випалений кіптявою від свічки чорною. Видно, що люди загинули там, або були димом задушені, люди були закриті в підземному мішку, певно вихід на поверхню був завалений. В 1999 році, коли ми обстежували територію, то діти винесли ще два черепи. Там можуть бути ще інші захоронення, яких ми не бачимо, бо під час затоплень воно було замулено. Ця печера недосліджена, а просто відкрита. Важко сказати скільки там загинуло людей і причину їхньої смерті теж важко сказати”, – каже Сохацький.

Сохацький каже, що саму ж печеру дослідники внесли до переліку важливих археологічних пам’яток нашого краю. Подальші дослідження печерного лабіринту і уточнення дозволять заповнити існуючі історичні прогалини.