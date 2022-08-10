Пластуни у Копичинецькій громаді організували благодійний ярмарок. Дівчата і хлопці продавали різноманітні солодощі та сувеніри, а за виручені кошти придбали дощовики для українських захисників.

Пластунка Ірина Коваленко долучилася до ярмарку. Дівчина самостійно приготувала печиво та малювала картини.

«Мої декоровані коржики швидко розкупили. Готувала їх разом зі своїми подругами. Окрім цього, ми малювали картини, які також були представлені на ярмарку. Гроші, які нам вдалося зібрати, всі підуть на ЗСУ. Вирішили закупити для наших захисників дощовики, оскільки зараз така пора, що вони можуть бути досить потрібними».

За словами організаторів, під час ярмарку було зібрано 10 тисяч гривень, за виручені кошти придбали тактичні дощовики, які необхідні військовим теперішньої пори.