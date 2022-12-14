Святкові подарунки готують тернопільські пластуни для дітей українських захисників. Пакунки доставлять дівчатам і хлопцям разом з Вифлеємським вогнем миру.

Долучитися до реалізації доброї справи можуть всі охочі. Пластуни планують доповнити подарункові набори солодощами, настільними іграми, канцелярським приладдям.

“Цього року окрім передачі Вифлеємського вогню миру ми вирішили зробити добре діло. Готуємо святкові подарунки для дітей наших захисників. Їх ми доставимо у домівки малечі разом із вогнем миру. Таким чином ми об’єдналися заради спільної нашої мети — оскільки разом ми непереможні. Бо незважаючи на все, діти мають відчути мить свята!Запрошуємо кожного з вас приєднатися до доброго діла та в рамках проєкту, підтримати фінансово чи придбати необхідні складові для подарунка, а тернопільські пластуни їх спакують та доставлять дітям до їхніх домівок разом із Вифлиємським Вогнем Миру”, – зазначила голова Тернопільської міської організації “Пласт” Катерина Семенець.

Додамо, кожного року пластуни з усіх куточків України розповсюджують Вифлеємський Вогонь Миру, який отримують церкви, сиротинці, державні установи та захисникам у зону бойових дій. На Тернопільщину вогонь вже доставили та поширюють в установах та організаціях.