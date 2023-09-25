24 вересня у Тернополі відбулося урочисте відкриття Пластового року «Код нації» 2023. Привітав юних пластунів міський голова Сергій Надал.

«Вітаю вас із початком нового 2023 пластового року та 111-ою річницею першою пластової присяги. За декілька останніх років життя пластунів це не лише вишколи і таборування. З початком повномасштабної російської агресії життя пластунів також змінилося, – відзначив Сергій Надал. – Прийшов той час, до якого напевно готувалися цілі покоління українських пластунів – залишатися вірним Богові та Україні, захищати свободу і незалежність, допомагати іншим, дотримуватися пластових законів і виконувати вказівки Проводу».

Міський голова також додав, що Пласт став одним із баз формування надійного, системного волонтерського руху. Пластуни всієї України стали гідними послідовниками вчень Степана Бандери, Романа Шухевича, ОУН-УПА, а також в українській історії вже є новітні герої. І сьогодні схиляємо голови перед світлою пам’яттю пластунів, які загинули у російсько-українській війні. Україна обов’язково вистоїть і переможе.