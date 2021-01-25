Опівночі 24 січня на території України перестали діяти жорсткі карантинні обмеження.

Три тижні поліцейські проводили посилені заходи, аби забезпечити дотримання локдауну, введеного одразу після Різдва, 8 січня.

Під час проведення заходів-рейдів у період з 8 по 24 січня поліцейські спільно з іншими контролюючими органами виявили та задокументували понад півтори тисячі порушень карантинних вимог. Серед них – 156 протоколів та 1387 постанов. Левова частка порушень зафіксована в обласному центрі. Найчастіше складали протоколи на перевізників, заклади, які працювали попри заборону, не мали розмітки-маркування для дотримання соціальної дистанції або працівники не одягали масок. Постанови поліцейські виносили за відсутність захисної маски у громадських закладах.

Припинення жорстких заходів не означає припинення адаптивного карантину. Маски, дезінфектори, соціальна дистанція та інші обмеження, які діяли у грудні 2020 року, досі актуальні. Поліцейські й надалі стежитимуть за дотриманням протиепідемічні заходів, а мешканців краю закликають не порушувати їх.