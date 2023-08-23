Історія з вчорашнім затриманням організованої злочинної групи, що займалася розповсюдженням важких психотропних та наркотичних речовин, має продовження.

Організатор та співорганізатор перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, а наркотики від них продовжують надходити. Сьогодні у поштовому відділені поліцейські зустріли передачу, в якій було пів тисячі наркотичних доз. Їх зловмисники відправили замовникам ще до свого затримання.

Про це повідомив начальник управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

“Хтозна скільки ще отримаємо «подарунків» від синдикату наркоторговців”, – зазначив головний поліціянт області.

Детальніше про гучне затримання читайте за посиланням: “Велика риба”: на Тернопільщині спіймали банду наркодилерів. ФОТО