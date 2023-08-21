Зловмисники організували цілу мережу із розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Діяли на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, співробітники підрозділу отримали інформацію, що на територію області «заходить» значна кількість особливо важких синтетичних препаратів. Розпочалася оперативна робота.

«У ході реалізації оперативної інформації під час безпосереднього вчинення злочину, а саме – закладання близько 200 доз з психотропними речовинами в одному з сіл Тернопільського району за силової підтримки співробітників підрозділу «КОРД» було затримано двох осіб, – розповідає Михайло Димида.- Як з’ясувалося, у «сітку» потрапила «велика риба» – організатор та співорганізатор злочинного угруповання. Перший – житель Дніпра, другий родом з Тернопільщини – мешканець Збаража».

У ході слідчо-оперативних заходів, було отримано інформацію, що злочинна група мала міжрегіональні та міжнародні зв’язки. Всі її учасники виконували чітко розподілені ролі. На організатора «працювали» так звані «складмени», чиїм завданням було отримувати та зберігати у себе партії наркотовару, фасувальники та закладчики. До слова, серед останніх був школяр з Тернополя, тому не виключено, що дурман міг розповсюджуватися і серед неповнолітніх. Конспірація протиправної діяльності було на високому рівні, адже всі зловмисники злочинної групи – раніше судимі за наркозлочини.

«Рекламу» своєї діяльності зловмисники здійснювали через телеграм-канал. За попередніми даними, в день могли реалізовувати по 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних та психотропних речовин складав понад 100 тисяч гривень.

Під час проведення 16 одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та автотранспорту на території Тернопільської, Львівської та Дніпропетровської областей було виявлено та вилучено 420 закладок з психотропною речовиною PVP загальною масою майже пів кілограма, 20 закладок з психотропною речовиною амфетамін загальною масою 40 грамів, та 300 грамів канабісу, – розповідає Михайло Димида.- Також у зловмисників вилучено мобільні термінали, сім-карти, банківські карти, які наркоторговці використовували в своїй злочинній діяльності. На арешт-майданчиках перебуває чотири транспортні засоби, вилучені у зловмисників, з них два – еліт-класу.

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини розпочали щодо зловмисників кримінальне провадження за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернопільської області. Затриманим в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу організаторові та співорганізаторові оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.