Піцайоло з Тернопільщини Віталій Колошиць започаткував проект для українських військових, які сьогодні захищають нас на передовій.

Віталій знайшов спеціальне авто, пересувну піч, продукти та готуватиме піцу прямо на “нулі” для наших захисників, повідомляють Тернополяни.

“«Military Chef». Це проект, який я створюю з власної ініціативи та за підтримки партнерів. Ідея цього проекту виникла в мене ще на початку 2023 року. Я довго думав як можу допомогти ЗСУ та своїй країні, як можу застосувати те, що вмію якнайкраще?! І ось зʼявилась ідея створити проект, в якому зможу допомагати військовим, які щодня ризикують своїм життям заради того, аби всі українці могли продовжувати жити! Спершу звернувся в компанію “Грилі та печі Open Fire” з цікавою пропозицією: виготовити піч на колесах, за допомогою якої я зможу готувати піцу та страви з вогню. Мені відповіли: «Вау, звичайно зробимо»! Потім постало питання вибору авто (про це чудо техніки буде окремий допис). Далі звернувся в компанію “METRO UA”, розказав про проект і мені одразу погодили певну кількість продукції. Компанія Новий Проект одразу погодила потрібне обладнання, а “Molino Dallagiovanna” – борошно для піци”, – розповів Віталій Колошиць.

Відтак, піцайоло з Тернопільщини має надію, що вже зовсім скоро буде пригощати наших захисників неймовірною піцою та різноманітними смаколиками з печі.

Кухару залишилось тільки закупити інвентар та підзбирати кошти на паливо.