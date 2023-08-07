Для тернополян, які часто їздять об’їздною дорогою по справах чи працюють на розташованих на околиці підприємствах, є чудова новина! Нещодавно відбулося відкриття нового концептуального закладу Сім’ї ресторанів Файного міста, кафе ROAD. Це ідеальне місце для тих, хто бажає відволіктися від буденності та міської метушні, окрім цього, воно підходить для святкування визначних подій, адже тут облаштований комфортабельний і просторий банкетний зал. Заклад Роуд радий бачити не лише містян, а й гостей з інших регіонів, адже коли поїздка займає тривалий час, просто необхідно перепочити та смачно поїсти, після чого можна далі продовжувати свою подорож.

Роуд – новий заклад Тернополя, що дасть змогу відволіктися від монотонної міської буденності!

Новий заклад Тернополя Роад виконаний у стилі лофт, де переважає максимум простору та світла, де мінімум зайвих елементів декору, де провідні позиції займають лаконічність, стриманість. Ресторан надзвичайно затишний і чудово підходить для душевних бесід і романтичних зустрічей, адже посадкові місця зоновані меблями, скляними перегородками, колірними акцентами для створення максимального комфорту. Звичайно, коли гість відвідує заклад громадського харчування, його першочергово цікавлять як загальна атмосфера, так і кухня. У кафе Road в Тернополі пропонуються наступні страви:

Української кухні. Бажаєте дізнатися, де поїсти в Тернополі страви, в яких збережені національні традиції, – оберіть Роуд. У меню ви знайдете класичний наваристий борщ, апетитні деруни, пухкі вареники, соковиті пельмені, ніжну котлету, що бездоганно поєднується з молодою картоплею, українське сало та різносоли на закуску. Ці страви смакують так по-домашньому, адже наділені любов’ю та теплом. Європейської кухні. Проживаєте чи опинились проїздом у місті Тернопіль – куди піти, щоб поласувати ідеальними бургерами чи піцою, ще не вирішили, завітайте у Роуд. Ця їжа тут готується на професійному рівні, тому вам вдасться скуштувати не звичний фаст-фуд, а справжні кулінарні шедеври. До прикладу, піца, Тернопіль яку дуже полюбляє, представлена з безліччю начинок, а саме фокачо ніжне та запашне, від такого тандему вам точно перехватить дух! Окрім цих страв, у меню ви також знайдете безліч закусок, цікавих основних страв, гарнірів, салатів, десертів, які неодмінно підійдуть як для ситного обіду чи вечері, так і святкування важливих подій.

Роуд – кафе в Тернополі, яке підтримує зустрічі з близькими, а для цього вам варто замовити сети на компанію. Вони і смакують чудово, і їх вистачає на довший час, а ще ці страви відмінно смакують до пінного та інших алкогольних напоїв, щоб ваш вечір пройшов на повному релаксі! До речі, тут окремо представлена вітрина зі спиртним, аби вдалось на власні очі обрати улюблені варіанти для відпочинку у вихідні чи святкування різноманітних івентів. Понад 150 позицій алкогольних напоїв чекають на вас!

Потрібен ресторан з банкетним залом – оберіть ROAD, де все створено для ідеальних і незабутніх святкувань!

Роад – це ще й ресторан з банкетним залом, а отже його актуально вибирати для проведення урочистостей. Тут ви можете відзначати дні народження, річниці, ювілеї, весілля, хрестини чи навіть корпоративні вечірки. Кафе Тернополя неодмінно сподобається тим, хто бажає відсвяткувати важливу у житті подію подалі від сірої буденності та міської метушні. За рахунок того, що банкетний зал вміщує до 100 чоловік, ви зможете тут організувати навіть масштабні святкування. Шукаєте заклади Тернополя для проведення важливих подій – оберіть Роуд, де кожен з гостей повноцінно відпочине та насолодиться вишуканою кухнею, затишною атмосферою. Більш детальна інформація про меню та концепцію нового ресторану надається на сайті fainemisto.com, переходьте за посиланням і дізнавайтесь все про особливості кафе Роуд!