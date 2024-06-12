Кав’ярню в стилі Гаррі Поттера відкрили у місті на заході України. ФОТО

У Луцьку на проспекті Грушевського відкрили тематичну кав’ярню в стилі Гаррі Поттера – «Гоґвортс еспресо».

Чарівний світ Гаррі Поттера тепер доступний чи не у самому серці Луцька. Нове тематичне кафе, натхнене магічним всесвітом, створеним Дж. К. Роулінг, відкрило свої двері для всіх фанатів та поціновувачів магії. Про це повідомляє сайт новин Волині та Луцька «Конкурент».

Відвідувачі кафе зможуть відчути себе справжніми учнями Гоґвортсу. Тут є багато поттерівської атрибутики – від улюблених цитат на стінах і до костюмів кожного з факультетів.

Що там є і скільки коштує

В меню закладу різні напої та десерти. Зокрема:

«Картопля» (є різні смаки» – 55 грн .

. Еклери – від 60 грн .

. Торт «Три шоколади» – 69 гр н за шматок.

н за шматок. Чизкейк – 80 грн за шматок.

Окрім смачної їжі та напоїв, кафе пропонує приміряти на себе роль студента магічної школи, зробити класні фото і відео, пограти з друзями в тематичну монополію і приємно провести час.





Локація: просп. Президента Грушевського 3.

Графік роботи: з 8:00 до 22:00.

Це чудова нагода для всіх фанатів Гаррі Поттера зібратися разом і відсвяткувати відкриття нового магічного куточка в Луцьку.