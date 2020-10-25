Епідемічна ситуація на Тернопільщині може ще погіршитися після виборів, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Оскільки збільшення кількості соціальних контактів переважно призводить до зростання рівня захворюваності на COVID-19.

«Вибори – це значна кількість соціальних контактів. Якщо люди не будуть дотримуватися загальновідомих карантинних правил – а це засоби індивідуального захисту, дистанції, то можливе зростання рівня захворюваності. Ми реєструємо значну кількість безсимптомних носіїв коронавірусної інфекції. Тобто люди можуть і не знати про те, що вони інфіковані. Якщо такі люди залишаються соціально активними, то вони можуть заражати інших. Ми вже не говоримо про те, що дехто може прийти на дільницю, знаючи про те, що інфікований.

Епідеміологи рекомендують для здійснення голосування використовувати особисту ручку та рукавиці. А після виходу із виборчої дільниці їх варто залишити у контейнері для утилізації.

Нагадаємо, у приміщеннях дільниць має бути розмітка, що вказує на необхідність дотримання дистанції між людьми у 1-1,5 метра.