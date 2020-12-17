П’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували за минулу добу на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли чоловік 69 р. м. Тернопіль, чоловік 85 р. м. Тернопіль, жінка 74 р. Бережанський район с. Нараїв, жінка 77 р. смт Підволочиськ, жінка 56 р. Козівський район с. Покропивна.
Загалом за добу зареєстровано 292 нових випадки коронавірусної хвороби. 362 людини одужало.
Нагадаємо, вчора в області не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.
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