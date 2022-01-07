Після інциденту з конем у “зимовому містечку” заборонили розваги з тваринами. ВІДЕО

Після того, як хлопчика в центрі Тернополя вдарив кінь, організатори святкового містечка заборонили будь-які розваги за участі звірів.

Про це Т1 Новинам повідомив Руслан Купріюк, керівник ГО «Тернопіль Фуд Фест».

Нагадаємо, інцидент трапився 2 січня. В момент, коли старший брат маленького постраждалого сідав на коня, тварина копитом вдарила 5-річного хлопчика. Тоді поряд знаходилися нацгвардійці, вони першими відгукнулися допомогти дитині. Зі слів нацгвардіців, швидка приїхала за декілька хвилин після дзвінка. Медики оглянули дитину і забрали до лікарні.