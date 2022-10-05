3 жовтня внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Красногорівка на Донеччині загинув Руденький Сергій Анатолійович, 1984 року народження.

Про важку втрату повідомив голова Шумської територіальної громади Вадим Боярський.

Ще від початку повномасштабного вторгнення російської федерації Сергій пішов захищати рідну землю, не зміг спокійно залишатися вдома.

Народився Герой на Хмельниччині та згодом сім’я переїхала на батьківщину матері в село Залісці Шумської громади.

Читайте також: На війні загинув начальник управління Тернопільської обласної прокуратури Віталій Стадник

“Сергій назавжди залишиться в пам’яті рідних та близьких як чудовий син, найкращий брат, надійний друг та побратим. Він був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та допомагав у всьому. Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та захищав, незважаючи ні на що.

Він ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був понад усе.

Вічна слава Герою…

Низько схиляємо голову перед загиблим, розділяємо біль втрати з рідними, близькими та друзями”, – написав Вадим Боярський.

Про зустріч загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом.