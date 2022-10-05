Під час виконання бойового завдання 1 жовтня у Херсонській області загинув начальник управління Тернопільської обласної прокуратури, старший радник юстиції Віталій Стадник.

Чоловікові було 39 років. У нього залишилися троє неповнолітніх дітей.

“Плачемо разом з дружиною Ольгою Ярославівною, сином Максимом, дочками Маргаритою та Марією”, – ідеться у зверненні колективу обласної прокуратури з приводу трагедії.

Віталій Олегович понад 17 років працював в органах прокуратури Тернопільської області. Усі пам’ятають його спокійного, виваженого, надійного та впевненого у власних силах й завжди готового прийти на допомогу. На жаль, війна забирає найкращих.

“Висловлюємо щирі співчуття родині захисника рідної землі. Розділяємо біль рідних та схиляємо голови в глибокій скорботі”, – ідеться у зверненні колег.

Вічна пам’ять…