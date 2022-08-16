Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко відвідав Тернопільщину з робочим візитом. Він оглянув стан готовності шкіл та вищих навчальних закладів до навчального року. Також в облдержадміністрації провів нараду з керівниками громад в області.

Андрій Вітренко оглянув укриття у Лозівській загальноосвітньій школі І-ІІІ ступенів та Шляхтинецькій гімназії імені Олександра Барвінського, що у Байковецькій об’єднаній громаді.

– За дорученням прем’єр міністра і міністра освіти та науки сам міністр та його заступники вже побували з візитами майже в усіх регіонах України, – розповів Андрій Вітренко. – Всюди готовність до навчання є різною. Тернопільщина виглядає набагато краще, ніж деякі регіони, де я був. Я приємно здивований. Впевнений, що й інші заклади освіти Тернопільщини готові до початку нового навчального року завдяки керівництву області та освітянам, які вболівають за те, щоб діти пішли до школи, щоб не втрачали дорогоцінний час призначений для здобуття освіти.

Станом на 16 серпня 2022 року, як повідомили в Тернопілській обалсній військовій адміністрації, комісії обстежили 100% укриттів в закладах освіти – захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів. Серед них 615 споруд повністю готові до використання. Інші потребують усунення деяких недоліків, після чого їх повторно перевірять.

За інформацією начальниці департаменту освіти і науки ТОВА Ольги Хоми, цьогоріч навчальні заклади розпочнуть роботу першого вересня. Навчання планується, як в очній, так і в дистанційній формах. Можливий також варіант змішаного навчання.