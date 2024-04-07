Пішла до крамниці і не повернулася: у Тернополі розшукували шестирічну дитину

Сьогодні близько 14-ї години патрульні отримали повідомлення про загублену дитину на вулиці Євгена Коновальця.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою, де чекала розгублена жінка. Вона розповіла, що шестирічна донька пішла до магазину та не повернулася.

Обстеживши прилеглу територію, патрульні Ігор Барановський та Іван Солтисяк знайшли маленьку мандрівницю на сусідній вулиці. Поліціянти передали дівчинку матері та провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому, а про подію повідомили працівників ювенальної превенції.

“Батьки, памʼятайте, що безпека ваших дітей залежить від вас — слідкуйте за найдорожчими”, – закликають у патрульній поліції.