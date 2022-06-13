Підтоплені будинки, знеструмлені села і троє загиблих: на Тернопільщині стихія накоїла лиха

11-12 червня сильні дощі, грози та шквальний вітер пронеслися півднем нашої області. Як наслідок підтоплено декілька будівель, знеструмлено населені пункти, пошкоджено газопостачання і, навіть, загинули люди.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Так, у селі Соколів Золотопотіцької ТГ Чортківського району черговий караул здійснив відкачування води із житлового будинку, який був підтоплений внаслідок випадання інтенсивних дощових опадів.

У Чорткові рятувальники відкачали воду із двох житлових будинків.

Загалом в області через негоду було знеструмлено 16 населених пунктів та пошкоджено газопостачання у селі Порохова Чортківського району. На даний час електро- та газопостачання відновлено.

Як ми повідомляли, у селі Ліщанці Бучацької ТГ через стихію загинуло троє людей. Внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому перебували чоловік та двоє дівчаток-підлітків.